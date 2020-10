Stanisław Górski: Klauzula Dobrego Samarytanina do poprawy

Przykład z SOR, w którym pracuję i opisywałem ostatnio . To, że system się wali i zajmuje wiele godzin, żeby znaleźć miejsce pacjentowi Covid+, to, że dużo czasu zajmuje mi przebieranie się w środki ochrony osobistej, żeby badać i leczyć pacjentów z Covid + w części izolacyjnej, powoduje, że reszta pacjentów jest gorzej zaopiekowania – może dojść do błędu, którego normalnie bym nie popełnił, który nie dotyczy chorych z Covid-19.

W obecnym brzmieniu ustawa raczej zawęża ochronę do przypadków bezpośrednio związanych z diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z koronawirusem. To nie spełnia oczekiwań środowiska medycznego i nie spełni podstawowej roli – odzyskania zaufania i poczucia bezpieczeństwa przez medyków. Środowisko lekarskie odebrało wprowadzone pod osłoną tarczy antykryzysowej zaostrzenie kar za błędy lekarskie jako wbicie noża w plecy przez rządzących. Aby odzyskać zaufanie, nie może być w formułowanych przepisach cienia wątpliwości co do interpretacji.