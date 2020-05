„Ostatni taniec”. Być jak Michael Jordan

Trener Phil Jackson oraz – co dla wielu było szokujące – sam Jordan zgodzili się, żeby ekipa filmowa została częścią drużyny. Kamera przez kilka miesięcy podążała za koszykarzami, co przyniosło ponad 500 godzin nagrań: z szatni, hoteli, samolotu, autokaru. Materiały kurzyły się w archiwum przez dwie dekady, choć interesował się nimi nawet zdobywca Oscara Spike Lee. Ich publikacji nie chciał Jordan.

„Ostatni taniec” to opowieść, której warunki narzuca jej główny bohater. Twórcy dokumentu przedstawiają Jordana jako jednego z trzech „sportowych samców alfa”, obok boksera Muhammada Alego i baseballisty Babe’a Rutha. Produkcja ESPN i Netflixa umacnia wizerunek, jaki koszykarz buduje od lat: niezłomnego lidera, który do zwycięstwa dąży za wszelką cenę. – Skupiałem się tylko na tym, żeby po treningu odpocząć, a kolejnego dnia wstać i znowu grać – mówi sam zainteresowany. Mógłby dodać: „Bądź jak ja, bądź jak Mike”.

Jordan zaangażował się w proces produkcji serialu, choć po zakończeniu kariery raczej nie pchał się do mediów, rzadko udzielał wywiadów. Zdecydował się wprowadzić swoją historię na afisze w momencie, kiedy fani koszykówki spierają się, kto jest większy: on czy LeBron James.

Jordan budował legendę niezniszczalnego, urazy ukrywał nawet przed kolegami z drużyny. Nie znosił, kiedy po ostrym faulu któryś z nich występował w jego obronie – chciał, żeby rywale czuli, jak to po nim spływa. Podczas rozmów z sędziami podciągał koszulkę, zakrywał usta. Nikt nie mógł widzieć, że mistrz jest zirytowany. Pracował jak wół, ale chciał, by inni myśleli, że wszystko przychodzi mu z łatwością. Na treningach pojawiał się 25 minut przed ich rozpoczęciem. Niewielu wiedziało, że miał już wówczas za sobą sesję na siłowni.

Olden Polynice z Seattle SuperSonics uderzył go kiedyś podczas meczu. – Zadzwoniłem do mamy. Zapytała, dlaczego to zrobiłem. Odpowiedziałem: „Chwila, przecież to ja jestem twoim synem”. A ona odparła, że „to przecież Michael”. Taki był wielki – opowiada koszykarz w rozmowie z „Bleacher report”.