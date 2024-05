Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Likwidacja TVP: sporo wątpliwości Kolejnym krokiem powinno być przewrócenie należnej roli KRRiT, a nie likwidacja, czyli unicestwienie spółek medialnych – mówi prof. Maciej Gutowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, adwokat.

We wspomnianym wywiadzie dla wp.pl dziennikarz wskazywał na sposób obejścia się z nim przez pracodawcę. Pomimo złożenia wypowiedzenia i zaprzestania przychodzenia do pracy, umowa wciąż miała pozostawać w mocy. Jak twierdzi dziennikarz, po tygodniu oczekiwania zgłosił się on do przełożonych z prośbą o rozwiązanie umowy oraz by „ktoś się tym zainteresował”, a ostatecznie osiągnął swój cel po jakichś dwóch tygodniach starań.

„Jako dziennikarz, ale i obywatel, jestem zszokowany tym, że można publicznie mówić o tak poważnych nieprawidłowościach (...) i kompletnie nikt na to przez kilka miesięcy nie reaguje”.

Jak twierdzi Marzec, „nikogo nie obchodziło” dlaczego odchodzi, a jedynie jak szybko i „bezboleśnie” rozwiązać umowę. Mężczyzna zaznaczył, że jakkolwiek dla niego takie podejście do pracownika nie stanowi jeszcze wielkiego problemu, tak z pewnością budzić musi niepewność co do sytuacji i gwarancji zatrudnienia wśród wielu innych osób pracujących w TVP — i właśnie dlatego mężczyzna postanowił zabrać głos w tej sprawie, stwierdzając, że żadna sytuacja „nie uzasadnia braku szacunku do innych”.

Jak poinformował portal Wirtualnemedia.pl, pomimo próśb biuro prasowe TVP nie udzieliło w tej sprawie komentarza.