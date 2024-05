Tajemnica zaginionego ciała Wandy Rutkiewicz na Millenium Docs Against Gravity

Osiem najwyższych gór świata w ciągu roku

Gdyby żyła, miałaby dziś 81 lat. W buddyjskich klasztorach, które odwiedziła dokumentalistka, mniszki przyznają, że te miejsca bywają miejscem schronienia dla przybyszy z różnych stron świata. Ich personalia nie są ujawniane światu.

Ale też autorka filmu pokazuje, że Wanda Rutkiewicz nie była w tamtym czasie w dobrym nastroju i formie. Kiedy po dwóch rozwodach, mając 47 lat, spotkała Kurta Lyncke, niemieckiego lekarza – wydawało się, że będzie tylko lepiej. W przeciwieństwie do poprzedników – nie chciał jej zmieniać, mieli razem wejść na Broad Peak, ale zginął w czasie tej ekspedycji w 1990 roku. Jego matka uznała Rutkiewicz za współwinną tej sytuacji. To wtedy powstał pomysł „Karawany do marzeń” – zdobycia w ciągu roku ośmiu najwyższych gór świata. Ale w wejście Wandy na Annapurnę wątpili koledzy. Na Kanczendzongę, na której zaginęła, wchodziła z młodszymi partnerami, bo nikt ze starszych nie chciał już się z nią wspinać.

– Jeśli miała problemy w środowisku, wynikały one z tego, że miała taki, a nie inny charakter – twierdzi himalaista Aleksander Lwow.

– Urodziłam się z cechą, która nie ułatwia życia: nie zadowalam się tym, co mam, a to, co mam, nabiera wartości, kiedy mogę to utracić – przyznaje bohaterka dokumentu.

We fragmencie programu „100 pytań do…” opowiada, że spośród himalaistów, z którymi wiązała się liną, aż 30 nie żyje. Na pytanie, czy się boi, odpowiedziała, że prawie zawsze.