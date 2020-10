Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja z 9 października Fotorzepa, Jerzy Dudek

Liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 111599, liczba zgonów z powodu COVID-19 - do 2867 *** Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 10 października całe terytorium Polski zostanie uznane za żółtą strefę, co będzie oznaczać m.in. obowiązek noszenia masek we wszystkich miejscach publicznych - zarówno pod dachem, jak i pod gołym niebem *** Na całym świecie potwierdzono ponad 36, 4 mln zakażeń koronawirusem *** W wyniku COVID-19 zmarło ponad 1,058 mln osób.