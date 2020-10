Cała Polska pod rygorem sanitarnym

Rząd zmienia jesienną strategię walki z koronawirusem. Od soboty maseczki obowiązkowe w całym kraju.

Odpowiedzią rządu na rekordowe dobowe zwyżki zakażeń jest zaostrzenie zasad sanitarnych na terenie całego kraju. Zaczną obowiązywać już od najbliższej soboty. Poniżej dalsza część artykułu

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4280 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W trzech województwach: mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim było ich ponad 500. Z powodu Covid-19 zmarło 8 osób, a kolejne 68 miało także choroby współistniejące. – Dziś mieliśmy o ok. 30 proc. więcej niż dnia poprzedniego. W przypadku takiej dynamiki podwojenie liczby zakażeń będzie zachodziło mniej więcej co trzy dni – mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak zapewnił, celem rządu jest „wypłaszczenie tej liczby". Dlatego też zdecydowano, że oprócz 38 powiatów w strefie czerwonej (w tym sześciu miast na prawach powiatu), pozostała część kraju trafi do strefy żółtej. Lista powiatów „czerwonych" będzie nadal aktualizowana co czwartek.

– Mamy do wyboru albo zamknięcie kraju, albo wprowadzenie obostrzeń. Nie możemy pozwolić, by zdecydowana walka z koronawirusem, która jest za nami, i straty gospodarcze, poszły na marne – tłumaczył premier.

Zmiana jesiennej strategii walki z koronawirusem, to m.in. obowiązkowe maseczki także zmniejszenie liczby gości na imprezach do 75 (w plenerze 100 osób). W restauracjach nie może być więcej niż 1 osoba na 4 mkw. – Maseczki, dezynfekcja i dystans społeczny. Tylko w ten sposób unikniemy lockdownu – mówił Morawiecki. I apelował, by myśleć też o swoich rodzicach i dziadkach, bo śmiertelność wśród osób powyżej 60. roku życia wynosi aż 10 proc.

Duża liczba zachorowań grozi blokadą służby zdrowia. W Polsce dla pacjentów z Covid-19 jest przeznaczonych 900 respiratorów, z czego zajętych jest ok. 30 proc. To statystyka, bo w niektórych miastach, jak np. Łódź czy Kraków, ich brakuje. Rząd zapewnia, że na rozdysponowanie czeka kolejne 500.

– Wydolność szpitali zakaźnych jest pod znakiem zapytania – przyznał minister zdrowia Adam Niedzielski. Dlatego resort postanowił zmienić zasady opieki zdrowotnej dla osób zakażonych koronawirusem. Obecne szpitale III stopnia zmienią się w szpitale koordynacyjne (na wzór szpitali jednoimiennych, ale z dodatkowymi funkcjami), co da w sumie o 4 tys. łóżek szpitalnych więcej. Będzie ich 16, czyli po jednym na każde województwo. W sumie dla pacjentów covidowych będzie 13,5 tys. miejsc. – Ich zadaniem będzie także koordynacja np. transportu chorych czy rozbudowa sieci izolatoriów – mówił szef MZ.

Dodatkowe uprawnienia otrzymają także lekarze POZ. – Będą mieli za zadanie kierowanie do izolacji domowej lub izolatoriów. Będą też dzwonić do pacjentów i pytać, czy ich stan zdrowia się nie pogorszył – mówił Niedzielski. Zostanie także zniesiony obowiązek czterech objawów, które muszą występować, by chory był kierowany na testy.