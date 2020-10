Szwecja ograniczy lokalnie liczbę klientów w sklepach?

- W tym samym czasie możemy zażądać od osób prowadzących działalność gospodarczą by, na przykład, ograniczyć liczbę osób, które mogą wchodzić do sklepu, centrum handlowego lub autobusu - stwierdził Carlson w rozmowie z SVT.

Zamiast tego w ramach obostrzeń władze będą rekomendować mieszkańcom, by unikali chodzenia do sklepów bez pilnej potrzeby oraz by unikali korzystania z transportu publicznego.

Przedstawiciele Agencji podkreślają, że szwedzkie podejście do walki z epidemią opiera się na "indywidualnej odpowiedzialności".

Obecnie obowiązujące w Szwecji wytyczne zalecają, by nie korzystać z transportu publicznego, jeśli nie jest to konieczne, zachowywać dystans w środkach transportu publicznego, a w Sztokholmie operator transportu publicznego, SL, doradza, by korzystać z jego autobusów, tramwajów i pociągów tylko jeśli jest to niezbędne.

Sklepom zaleca się zachowywanie dystansu społecznego, zwłaszcza tam, gdzie gromadzą się ludzie - np. w kolejkach do kas.

Obywatelom rekomenduje się unikanie zgromadzeń publicznych i pozostawanie w domach w przypadku pojawienia się symptomów zakażenia.

W ostatnich tygodniach liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Szwecji rośnie.

W tym tygodniu odsetek testów przeprowadzanych w Szwecji, które dawały wyniki pozytywne, wyniósł 2,9 proc. Tydzień temu było to 2,4 proc., dwa tygodnie temu - 1,6 proc.

W ciągu ostatniej doby w Szwecji wykryto 657 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.