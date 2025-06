Na skutek swojej pomyłki, zleceniodawca nie „zapisał” zleceniobiorcy do PPK. Z dniem 11 kwietnia zleceniobiorca stał się uczestnikiem PPK z mocy prawa.

Pomimo „niezapisania” zleceniobiorcy do PPK, w terminach wypłaty tej osobie wynagrodzeń - pod koniec grudnia, stycznia, lutego, marca, kwietnia i maja - zleceniodawca obliczał i pobierał od tych wynagrodzeń wpłaty do PPK, ale nie przekazał tych wpłat do instytucji finansowej. Wpłaty do PPK obliczone i pobrane od wynagrodzeń wypłaconych zleceniobiorcy pod koniec kwietnia i maja (czyli po 11 kwietnia, gdy zleceniobiorca stał się uczestnikiem PPK z mocy prawa) powinny zostać przekazane do instytucji finansowej. Nie można natomiast dokonać wpłat do PPK obliczonych i pobranych od wypłaconych mu wcześniej wynagrodzeń, gdyż w terminie wypłaty tych wynagrodzeń zleceniobiorca nie był jeszcze uczestnikiem PPK.

Skutki decyzji osób zatrudnionych

Należy pamiętać, że podmiot zatrudniający „zapisuje” do PPK automatycznie - bez konieczności podejmowania żadnych czynności przez osobę zatrudnioną - tylko osoby zatrudnione, które nie osiągnęły jeszcze 55. roku życia. Osoby zatrudnione, które mają już co najmniej 55 lat, ale nie mają jeszcze 70 lat, zostają „zapisane” do PPK tylko na swój wniosek. Nie można „zapisać” do PPK osoby zatrudnionej, która ma już co najmniej 70 lat.

Ponadto także osoba zatrudniona, która nie osiągnęła jeszcze 55. roku życia, ma wybór w sprawie swojego uczestnictwa w PPK. Jeżeli nie chce, aby podmiot zatrudniający „zapisał” ją do PPK, może zadeklarować mu niedokonywanie wpłat do PPK, a później np. zmienić zdanie i złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Takie decyzje osób zatrudnionych mają wpływ na ich uczestnictwo w PPK, a tym samym na wpłaty do tego programu.

Przykład. W dniu 2 grudnia pracodawca zatrudnił pracownika A (w wieku 56 lat) i pracownika B (w wieku 32 lat). Osoby te nie były wówczas zainteresowane uczestnictwem w PPK - pracownik A nie złożył wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, a pracownik B od razu pierwszego dnia zatrudnienia złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Później osoby te zmieniły zdanie - w dniu 5 maja pracownik A złożył pracodawcy wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, a pracownik B - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Pracodawca powinien był wówczas niezwłocznie „zapisać” tych pracowników do PPK (mieli już wymagany do tego okres zatrudnienia), ale tego zrobił. Pracownicy A i B nie stali się uczestnikami PPK z mocy prawa. Pracodawca powinien jak najszybciej zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać obliczone i pobrane od wynagrodzeń pracowników A i B wypłaconych po „zapisaniu” ich do PPK. Szkoda wyrządzona pracownikom A i B „niezapisaniem” ich do PPK niezwłocznie po złożeniu przez nich wniosków w tej sprawie powinna zostać naprawiona przez pracodawcę zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.