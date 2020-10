Kontrola poselska: wysokie nagrody w Ministerstwie Zdrowia

?? @MichalSzczerba o nagrodach dla urzędników Ministerstwa Zdrowia: "Mamy szalejącą pandemię, nie mamy respiratorów, nie mamy strategii, ale mamy nagrody. Jest to niebywały skandal." pic.twitter.com/k8t59SvPOv

- - Mamy szalejącą pandemię, nie ma respiratorów, nie mamy strategii, nie mamy ministrów w wszędzie, ale mamy nagrody. Jest to niebywały skandal - mówił Szczerba.

Wymienieni pracownicy otrzymali premie w wysokości 2 miesięcznych wynagrodzeń brutto, czyli od 25 do 30 tys. zł.

Pierwszym z urzędników Ministerstwa Zdrowia, które zareagował na doniesienia parlamentarzystów KO, był rzecznik prasowy resortu, Wojciech Andrusiewicz.

Skrytykował sposób przeprowadzenia kontroli przez Szczerbę i Jońskiego

- Tweetowanie non stop z Ministerstwa Zdrowia, kiedy inni wykonują swoje obowiązki, jak to panowie siedzą przy stole, czekają, popijają herbatkę, to naprawdę jest poziom, proszę wybaczyć, powiem żenujący - mówił Andrusiewicz.

Stwierdził też, że od oceniania jego pracy są jego zwierzchnicy i dziennikarze, którym, wykonując swoje obowiązki, przekazuje informacje. I jeśli poziom jego pracy dziennikarze uznają za niedostateczny - nagrodę zwróci.