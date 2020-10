Tomasz Pietryga: Przerwany błogostan rządu

System walki z koronawirusem opiera się na kilku elementach: społecznej odpowiedzialności, inspekcji sanitarnej, szpitalach i personelu medycznym, itd. Dziś okazuje się, że choć od początku pandemii minęło już pół roku, sanepid wciąż jest niewydolny, co więcej, zlikwidowano jego część „mundurową", która nadzorowała tysiące komend różnych służb. Do inspekcji sanitarnej nie tylko nie można się dodzwonić, ale ze względu na słabości kadrowe ona sama ma problem z weryfikacją zgłoszeń o zakażeniach i osobach, które miały kontakt z zakażonymi. To bulwersująca sytuacja, o której pisaliśmy w czwartkowej „Rzeczpospolitej". Niestety, prowadzi do tego, że jeżeli pandemia będzie się rozwijać, osoby z grupy ryzyka znajdą się poza systemem kontroli sanitarnej.