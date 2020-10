Zamknięcie szkół? Niedzielski: Bardzo mało prawdopodobne

W piątek w Polsce odnotowano kolejny w ostatnim czasie rekordowo wysoki wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa (4 739). Od północy w całym kraju wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. W sobotę zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - na posiedzeniu omawiany ma być temat szkół.

Minister zdrowia Adam Niedzielski był w TVN24 pytany, dlaczego nie udało się zahamować "lawinowego" wzrostu liczby zakażeń notowanego w ostatnim czasie. - Tutaj nałożyły się dwa zdarzenia - odparł. - Pierwsze to to, co nastąpiło 1 września, czyli nasz powrót do normalności i do funkcjonowania w warunkach pracy, pójście dzieci do szkoły, liczba interakcji społecznych rosła wykładniczo, to nawet było widać na danych, które dotyczą ruchu w telefonii komórkowej - dodał.