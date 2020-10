Prawie co piąty Polak uważa, że nie ma żadnej epidemii

Niemal co piąty badany nie wierzy w epidemię koronawirusa. 7 proc. twierdzi, że epidemia nie jest żadnym zagrożeniem dla ludzi. Prawie połowa Polaków (47 proc.) uważa natomiast, że epidemia jest bardzo poważnym zagrożeniem dla ludzi, a 29 proc., że stanowi umiarkowane zagrożenie.

Zauważalna jest zależność między wiekiem a zdaniem na temat epidemii koronawirusa. Wśród osób z najstarszej grupy wiekowej 55+, dla których zakażenie jest wyjątkowo groźne, zdecydowanie dominuje pogląd, że epidemia jest bardzo poważnym zagrożeniem dla ludzi. Tak uważa 69 proc. badanych. Z kolei wśród osób z najmłodszej badanej grupy wiekowej 18-24 lata, uważa tak zaledwie 23 proc., a prawie co trzeci (30 proc.) twierdzi, że epidemia nie istnieje i jest to wymysł polityków, mediów i firm farmaceutycznych. Pogląd ten podziela również prawie co trzecia osoba w wieku 25-34 lata (29 proc.).

Badanie pokazało, że 21 proc. dorosłych Polaków w ogóle nie boi się zakażenia koronawirusem. Prawie połowa (48 proc.) boi się trochę, a 31 proc. – bardzo.

Niemal połowa zwolenników Konfederacji (46 proc.) w ogóle nie boi się zakażenia koronawirusem, podczas gdy w pozostałych elektoratach nie boli się od kilku do kilkunastu procent (KO – 9 proc., PiS – 14 proc., Lewica – 18 proc.).

Najwięcej osób, które nie boją się zakażania koronawirusem, podobnie jak tych, którzy nie wierzą w jego istnienie, jest w najmłodszych grupach wiekowych. Zakażenia nie boi się 36 proc. osób w wieku 18-24 lata i 33 proc. osób w wieku 25-34 lata.

W badaniu pytano także o noszenie maseczek w sklepach i środkach komunikacji publicznej. Zdecydowana większość osób (82 proc.) twierdzi, że zawsze zakłada maseczki, a kolejne 13 proc., że czasem je zakłada, a czasem nie. Natomiast 5 proc. badanych oświadczyło, że nigdy nie zakłada maseczki.

Najbardziej wyróżniają się tu zwolennicy Konfederacji, z których tylko 67 proc. deklaruje, że zawsze nosi maseczki, a 11 proc., że nie zakłada ich wcale. Najwięcej osób deklarujących, że zawsze noszą maseczki jest wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (92 proc.). Na trochę niższych, ale zbliżonych poziomach były deklaracje wyborców PiS i Lewicy (86 proc. i 87 proc.).

Osoby, które nigdy nie zakładają maseczki w sklepach i środkach komunikacji publicznej, jako najczęstszy powód takiego postępowania wskazywały, że nie wierzą w epidemię koronawirusa (32 proc.). 20 proc. jest przekonanych, że nie są chorzy, więc nikogo nie zarażą.

Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1073 osób w wieku od 18 lat wzwyż.