Koronawirus: Fikcyjna kwarantanna. Służby nie radzą sobie z izolowaniem chorych

– Jeśli nie wprowadzimy zdecydowanych działań, co trzy dni czeka nas podwojenie liczby zakażeń – mówił podczas konferencji prasowej premier. – Mamy do wyboru albo zamknięcie ruchu, albo wprowadzenie obostrzeń.

„O dodatnim wyniku testu u jednej osoby wiemy od wtorku, ale sanepid zamknął przedszkole dopiero w czwartek. W środę dyrektorka 34 razy dzwoniła na telefon interwencyjny przeznaczony dla oświaty, ale było zajęte. Dostaliśmy tylko ozonator do sali" – napisała w mediach społecznościowych wychowawczyni z państwowej placówki w Warszawie.

Podobnych historii są tysiące. W ciągu ostatnich kilku dni dotarliśmy do kilkunastu osób, które po kontakcie z osobą z pozytywnym wynikiem testu albo nie mogły dodzwonić się do sanepidu, albo na próżno czekały na kontakt z jego strony. Część z nich doczekała się wysłania na test, inne po dziesięciu dniach samoizolacji uznały, że już nie zakażają. Wszyscy jednak narzekają, że izolacja zakażonych to fikcja.