Koronawirus: by odsłonić twarz, potrzebne ma być zaświadczenie

Od soboty, 10 października, osoba, która z różnych przyczyn, np. zdrowotnych, nie może zakrywać ust i nosa, ma na wezwanie policjanta okazać zaświadczenie lekarskie. Już dziś wiadomo, że trudno je będzie zdobyć. Czasem może to być wręcz niemożliwe. A za podrabianie czy przerabianie takich zaświadczeń grozić ma do pięciu lat więzienia.

Do tej pory wystarczało oświadczenie osoby zatrzymanej o chorobie i sprawa była załatwiona.

– Mam astmę, niewydolność serca, jestem po ciężkiej operacji i funkcjonariusze odpuszczali. Teraz się to zmienia. Każdy, kto ze względu na stan zdrowia nie może nosić maseczki, musi mieć zaświadczenie. Policjanci będą mogli weryfikować autentyczność dokumentu u jego wystawcy, jeżeli podejrzewają, że może być podrobiony. A podrobienie albo posłużenie się fałszywym zaświadczeniem zrodzi dla takiej osoby skutki prawne związane z przestępstwem poświadczenia nieprawdy określonym w art. 270 kodeksu karnego i takiej osobie może grozić kara pozbawienia wolności nawet do pięciu lat – mówi Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji.

Nikt nie wie jednak, jakie ma to być zaświadczenie, kto ma je wydać i gdzie je zdobyć.

Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny, mówi, że zaświadczenie zwalniające z obowiązku noszenia maseczki może wystawić lekarz, który sprawuje opiekę nad pacjentem. Może to być lekarz rodzinny lub specjalista.

– W kwietniu i sierpniu weszły w życie rozporządzenia mówiące o tym, że tylko niewielka grupa osób ma przeciwwskazania do noszenia maseczek. W żadnym z rozporządzeń nie ma mowy o zaświadczeniach. A już na pewno nie może być mowy o ich wydawaniu w przypadku astmy czy niewydolności serca. To są bowiem wskazania do noszenia maseczek – uważa dr Janicka.