Minister: Maseczki? Efekt nie nastąpi z dnia na dzień

- Muszę powiedzieć z przykrością, że osoby, które nie będą się stosować do zaleceń, będą karane - oświadczył wiceminister dodając, że "upomnienia nic nie dały". - Będą już niestety mandaty w wysokości do 500 zł - dodał.

- Używanie maseczek zdecydowanie zmniejsza możliwość wzajemnego zakażania się. Myślę, że efekt na pewno nie nastąpi z dnia na dzień, to będzie kilkanaście dni, 7-10 dni, kiedy prawdopodobnie zobaczymy efekt używania przez nas wszystkich maseczek w przestrzeni publicznej - powiedział.

Waldemar Kraska był też pytany o kontrole działalności stacjonarnej przychodni POZ. - Myślę, że większość praktyk lekarzy rodzinnych jest otwarta dla pacjentów. Czasem zdarzają się niestety pojedyncze przypadki, kiedy pacjent nie może się do lekarza rodzinnego dostać, to jest do nas raportowane - natychmiast udaje się tam kontrola NFZ - odparł.

Zaapelował, by ci, którzy mają problem z dostaniem się do lekarzy rodzinnych zgłaszali to. - Wiemy, że nie walczymy tylko z koronawirusem, dalej chorujemy na wiele innych schorzeń - podkreślił.

Wiceminister zaznaczył, że obywatele mają prawo do wizyt u lekarzy rodzinnych nie tylko w formie teleporady.

Co w przypadku, gdy lekarz odmówi kontaktu osobistego? - Proszę kierować skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia - powiedział Kraska.