Zobowiązania NFZ wobec placówki dotyczą zarówno świadczeń limitowanych jak i tych nielimitowanych. W przypadku nadwykonań limitowanych Fundusz zaproponował dyrekcji szpitala pokrycie ok. 25 proc. kosztów świadczeń zrealizowanych ponad limit. – Ja wyszedłem z propozycją, która, pokrywa przynajmniej nasze koszty stałe. To jest ok. 60 proc. tej kwoty – powiedział Tomasz Kopiec, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego.

Szpitale wstrzymują przyjęcia. „Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji”

- Rozumiem argumentację Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie, z którą jeśli umówiliśmy się na określoną ilość świadczeń, to faktycznie my powinniśmy przestrzegać tych umów i nie realizować świadczeń ponad te limity, które zostały określone w umowach. Ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jako zarządzający szpitalem odmawiam w tym momencie dostępu do świadczeń pacjentom – dodał Kopiec.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Prezes NFZ dla „Rz”: Będą zmiany w finansowaniu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - Nasz pomysł jest taki, żeby nie rezygnować z nielimitowości, ale żeby te placówki, które dużo częściej niż normalnie, czyli powyżej mediany, po raz kolejny przyjmują tego samego pacjenta, otrzymywały za to nieco niższe wynagrodzenie – powiedział w podcastcie „Rzecz o Zdrowiu” Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak tłumaczył, pacjent, który płaci składkę zdrowotną w myśl Konstytucji, ma prawo do świadczeń zdrowotnych, a szpital ma obowiązek mu je dostarczyć. – Osobną kwestią jest, czy my jesteśmy w stanie dojść tych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też nie – wskazał.



Reforma szpitali. „Politycy przespali ten moment”

Dyrektor szpitala na Czerniakowskiej w Warszawie komentował też kondycję systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jak ocenił, politycy „przespali” moment, w którym należało dokonać zmian w funkcjonowaniu szpitali. – Dzisiejsza dyskusja o profilu szpitali powiatowych powinna się odbywać 10 lat temu – powiedział Kopiec.