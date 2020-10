Dulkiewicz: Sprzęt jest, łóżka są, nie ma komu leczyć ludzi

- Zdrowie i życie wszystkich Polaków jest naszą wspólną sprawą, wspólnym zadaniem, trzeba współpracować - dodała podkreślając, że "nie chce robić z koronawirusa sprawy politycznej". - Siądźmy, rozmawiajmy, wdrażajmy rozwiązania - mówiła.

- Są braki jeśli chodzi o personel (szpitali) na Pomorzu - przyznała Dulkiewicz.

- W wielu miejscach w Gdańsku sprzęt jest, łóżka są, ale niestety nie ma personelu, który mógłby ten sprzęt obsłużyć, leczyć ludzi - ubolewała.

Jednocześnie prezydent Gdańska zwróciła uwagę, że "za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi odpowiada rząd, na Pomorzu wojewoda".

- Nie umywamy rąk, ale ja mam taką sytuację, że miasto Gdańsk, jako miasto, nie zarządza żadnym szpitalem. Nie umywam rąk, pytam co możemy zrobić wspólnie, jak możemy wesprzeć. My w Gdańsku wzywamy do wzajemnej odpowiedzialności, żebyśmy wszyscy poczuli się odpowiedzialni za to, aby trzymać dystans, unikać zgromadzeń, nosić maseczki - podkreśliła Dulkiewicz.

Województwo pomorskie w ostatnich 14 dniach jest województwem z największą liczbą potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców.