W Nowym Jorku jest już więcej zakażeń wirusem niż w Chinach

Oznacza to, że liczba zakażeń wykrytych w Nowym Jorku wzrosła do 87725, a liczba zgonów - do 4778.

Jak zauważa CNN z liczb tych wynika, że tylko w Nowym Jorku wykryto już więcej zakażeń koronawirusem niż w całych Chinach od początku epidemii w tym kraju. Z oficjalnych danych podawanych przez chińską Komisję Zdrowia Publicznego wynika, że w Chinach zakażenie (objawowe) wirusem wykryto u 81907 osób, a w wyniku COVID-19 zmarło 3336 osób.

W Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby wykryto 1783 zgonów wywołanych COVID-19 - o 190 mniej niż dzień wcześniej, gdy w wyniku zakażenia koronawirusem zmarło 1973 osób.

Z wyliczeń CNN wynika, że w USA - do teraz - wirusem zakaziło się 465329 osób, a w wyniku COVID-19 zmarły tam 16672 osoby. Tym samym liczba zgonów wywołanych zakażeniem koronawirusem w USA jest już wyższa niż w Hiszpanii - tylko we Włoszech w wyniku zakażenia wirusem zmarło więcej osób.

Największym ogniskiem epidemii w USA jest stan Nowy Jork - liczba wykrytych w tym stanie zakażeń wynosi obecnie 161799 - więcej niż w Hiszpanii czy we Włoszech. Liczba ofiar wirusa w stanie Nowy Jork wynosi 7067.

W stanie New Jersey koronawirusa wykryto u 51027 osób.

W Michigan zakażenie wykryto u 21504 osób.

W Kalifornii zakażonych jest 19946 osób.