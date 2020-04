Czy pracodawca zmusi pracownika do pomiaru temperatury?

Firma może wprowadzić pomiar temperatury ciała pod warunkiem, że udział w takiej procedurze będzie dobrowolny, a pracownik będzie mógł odmówić.

- Na jakiej podstawie prawnej pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracowników? Poniżej dalsza część artykułu

Przetwarzanie zwykłych danych osobowych pracowników może się opierać albo na art. 6 ust. 1 lit. d RODO, tj. jeśli „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej", albo na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na „prawnie uzasadnionym interesie" realizowanym przez pracodawcę.

Z kolei szczególne kategorie danych osobowych (np. o stanie zdrowia pracownika, jak np. temperatura ciała) mogą być przetwarzane w Polsce w oparciu o następujące podstawy prawne:

- art. 221b § 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym zgoda pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę szczególnych kategorii danych osobowych wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy pracownika,

- art. 9 ust. 2 lit. h RODO, jeśli „przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia".

Jednak ta podstawa ma zastosowanie wyłącznie do przetwarzania przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe lub inną osobę zobowiązaną do zachowania tajemnicy zawodowej. Gdyby zatem pracodawca chciał przetwarzać dane osobowe pracowników na tej podstawie, musiałby najpierw zatrudnić lekarza lub pielęgniarkę, którzy dokonywaliby pomiarów temperatury ciała lub innych badań stanu zdrowia pracowników. Ponadto, przepis ten nie daje podstawy prawnej dla przetwarzania danych osobowych osób innych niż pracownicy, np. gości odwiedzających zakład pracy.

- art. 9 ust. 2 lit. b, jeśli „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej".

W polskim prawie brak jest przepisów, które nakładałyby na pracodawców obowiązek mierzenia temperatury ciała pracowników, nawet w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Niemniej jednak, art. 207 kodeksu pracy nakłada na pracodawcę odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Następuje to w szczególności poprzez organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy. Można więc wnioskować, że z ww. przepisu kodeksu pracy wynika obowiązek pracodawcy w zakresie wdrożenia wszelkich środków zapobiegawczych, jakie uzna on za stosowne i właściwe w celu powstrzymania pandemii koronawirusa. Jednocześnie art. 211 k.p. zobowiązuje pracowników do współdziałania z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp. Ponadto, wynikający z art. 207 k.p. obowiązek pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków mógłby stanowić uzasadnienie wprowadzenia środków zapobiegawczych w postaci pomiaru temperatury ciała również wobec osób innych niż pracownicy (np. gości odwiedzających zakład pracy).

Pracodawcy nie mogą natomiast polegać na podstawie prawnej, jaką jest art. 9 ust. 2 lit. i RODO, tj. jeśli „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową". Obecnie brak jest bowiem przepisów prawa unijnego lub krajowego, które stanowiłyby podstawę prawną przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych przez pracodawców. Nie ma również konkretnych środków mających na celu ochronę praw i wolności pracowników. Ani rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. wprowadzające na terytorium RP stan epidemii, ani specustawa nie zawierają postanowień, które nakładałyby na osoby chore lub z podejrzeniem choroby obowiązek poddania się badaniu medycznemu czy innym środkom zapobiegawczym. Polscy pracodawcy nie mogą więc polegać na tej podstawie prawnej.

- Czy dozwolony jest pomiar temperatury ciała pracowników oraz gości i przeprowadzanie ich badań medycznych, a jeśli tak, to na jakich zasadach?

Nie sposób udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. W oświadczeniu Prezesa UODO pominięto kwestię, czy pracodawcy mogą dokonywać pomiaru temperatury ciała pracowników lub gości odwiedzających ich zakłady pracy oraz przeprowadzać badania medyczne takich osób. Z kolei w oświadczeniu wydanym przez EROD wskazano, że pracodawca powinien wymagać podania informacji o stanie zdrowia lub wykonywać badania medyczne jedynie w zakresie dozwolonym przepisami prawa krajowego.

Polski kodeks pracy zasadniczo zabrania pracodawcom przeprowadzania jakichkolwiek badań medycznych (w tym pomiarów temperatury) pracowników. Jest to zgodne z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy, według których oceny stanu zdrowia pracowników może dokonać jedynie pracownik służby zdrowia. Jeśli pracodawca dokona takiej oceny, może to być postrzegane jako przejaw mobbingu lub nękania. Pracodawca nie może nakazać pracownikowi poddania się badaniu medycznemu (np. po powrocie z obszaru dotkniętego Covid-19), jeśli takie badanie nie zbiega się z okresowym badaniem lekarskim wymaganym przepisami kodeksu pracy (tu należy zauważyć, że obecnie obowiązek przeprowadzenia okresowych badań lekarskich został – w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii – zawieszony na podstawie art. 12a specustawy).

Zgodnie jednak z art. 221b § 1 kodeksu pracy pracodawca może zbierać i przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych pracowników (takich jak dane o stanie zdrowia), jeśli takie dane pracownicy podają dobrowolnie i z własnej inicjatywy. Pracodawcy mogą zatem spróbować wprowadzić pomiar temperatury ciała pod warunkiem, że udział w takiej procedurze będzie dobrowolny, a pracownik będzie miał możliwość odmowy lub samodzielnego dokonania takiego pomiaru.

Zdrowy rozsądek nakazywałby jednak dać zielone światło dla obowiązkowych prewencyjnych pomiarów temperatury w miejscu pracy właśnie w oparciu o wspomniany już art. 9 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 207 i art. 211 kodeksu pracy.

Jeśli chodzi o gości odwiedzających zakład pracy, pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury ich ciała albo na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody odwiedzającego (tj. art. 9 ust. 1 lit. a RODO), albo w oparciu o wspomniany już art. 9 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 207 kodeksu pracy, argumentując, że – ze względu na ciążący na nim obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – na teren zakładu wpuszczane będą wyłącznie osoby, które poddadzą się pomiarowi temperatury ciała i których temperatura będzie mieścić się w dopuszczalnym zakresie.

Alternatywnie pracodawca może zwrócić się do Głównego Inspektora Sanitarnego lub do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego z prośbą o wydanie decyzji zobowiązującej pracodawcę do podjęcia takiego środka zapobiegawczego względem pracowników i osób odwiedzających zakład pracy. Jak bowiem wynika z odpowiedzi Prezesa UODO na pismo GIS z pytaniem o podstawy przetwarzania danych osobowych w związku z walką z koronawirusem, opublikowanej na stronie UODO 27 marca br., wszelkie decyzje, wytyczne oraz zalecenia GIS, wydawane różnym podmiotom na podstawie art. 17 specustawy, stanowią podstawę prawną do przetwarzania przez te podmioty danych osobowych.

- Czy pracodawca może udostępniać pracownikom/odwiedzającym informacje o potwierdzonych przypadkach zachorowań na Covid-19?

Tak, ale w ograniczonym zakresie. Bez wątpienia pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników lub gości o przypadkach zachorowań na Covid-19 w zakładzie pracy i podjąć wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze. Nie może jednak przekazać większej ilości informacji, niż jest to absolutnie niezbędne (np. tożsamości lub szczegółów dotyczących stanu zdrowia osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie koronawirusem). Takie informacje wolno ujawniać w minimalnym zakresie, przy czym zakażony pracownik powinien zostać poinformowany z wyprzedzeniem, a jego godność i integralność powinna podlegać ochronie w każdym czasie. Zazwyczaj nie będzie potrzeby ujawniania tożsamości osoby zakażonej.

- Czy pracodawca może nakazać pracownikowi pracę zdalną?

Tak.

Zgodnie z art. 3 specustawy, w celu przeciwdziałania Covid-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. praca zdalna).

- Jak pracodawca powinien postępować w trybie pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych? Jakie środki bezpieczeństwa powinienem zarekomendować pracownikom?

18 marca br. Prezes UODO wydał wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej. Wskazano w nich, jak postępować podczas pracy zdalnej, by nie naruszyć przepisów o ochronie danych. Określono najlepsze praktyki w zakresie korzystania z urządzeń, poczty elektronicznej oraz dostępu do usług w chmurze podczas pracy poza biurem. Najważniejsze z nich to:

- urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do pracy zdalnej powinny być właściwie zaktualizowane i zabezpieczone systemem antywirusowym,

- nie należy instalować żadnych aplikacji ani oprogramowania niezgodnych z politykami bezpieczeństwa obowiązującymi u danego pracodawcy,

- stanowisko pracy należy stosownie wyodrębnić, a sprzęt wykorzystywany do pracy powinien być chroniony przed nieuprawnionym dostępem osób postronnych,

- należy stosować skuteczne środki ograniczające dostęp (np. wieloetapowe uwierzytelnianie i silne hasła) oraz, w miarę możliwości, kodowanie w celu ograniczenia dostępu do urządzenia i zmniejszenia ryzyka jego kradzieży lub zgubienia,

- w razie kradzieży lub zgubienia urządzenia należy, w miarę możliwości, natychmiast podjąć środki mające na celu zdalne wymazanie pamięci,

- wymiana korespondencji powinna odbywać się jedynie za pośrednictwem służbowych maili, a gdy nie jest to możliwe treść wiadomości i załączników należy szyfrować; dane osobowe i informacje poufne nie powinny znajdować się w tematach wiadomości,

- przed wysłaniem emaila należy się upewnić, że jest on kierowany do właściwego adresata, szczególnie w przypadku e-maili zawierających duże ilości danych osobowych lub danych wrażliwych,

- należy korzystać z zaufanego dostępu do sieci i tzw. usług w chmurze; należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich reguł bezpiecznego logowania się i udostępniania danych,

- pracując bez dostępu do usług w chmurze lub do sieci należy dopilnować, aby wykonać i bezpiecznie zarchiwizować kopie zapasowe danych przechowywanych lokalnie.