Generał Wiesław Kukuła odniósł się w mediach społecznościowych do spekulacji dotyczących biało-czerwonej szachownicy na samolotach F-35, które będą w wyposażeniu Sił Powietrznych RP.

Reklama

"Na polskich F-35 nie będzie tradycyjnych biało-czerwonych szachownic" - zadeklarował. "Na tym modelu zastosujemy szachownice w skali szarości określonej technologią krycia" - dodał. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zapowiedział, że odpowiednie przepisy zostaną zmienione.

Biało-czerwona szachownica zniknie z samolotów i śmigłowców Sił Powietrznych RP?

Gen. Kukuła dodał, że "to świadoma decyzja". "Otrzymaliśmy nawet informację, jak dalece wpłynie to na prawdopodobieństwo wykrycia" - napisał. "Najważniejszy jest »warfighting« i bezpieczeństwo naszych pilotów" - ocenił. "To nie moda a zdolność, na którą łożymy wielkie koszty. Proszę odłożyć sentymenty na bok a skupić się na tym, co doprowadzi nas do zwycięstwa" - oświadczył generał.

Czy szachownice o obniżonej widzialności pojawią się także na innych maszynach w Wojsku Polskim? "Tak, zmiana regulacji dla F-35 otwiera drogę do podobnych zmian na innych platformach" - oświadczył szef Sztabu Generalnego. "W przypadku F35 to konieczność również technologiczna. W przypadku innych platform to potrzeba bardziej taktyczna" - zastrzegł. Poinformował, że rekomendacje do ewentualnych zmian w tym zakresie pozostają w rękach gen. Ireneusza Nowaka, Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, i jego zespołu.