Pandemia: zasady przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy

Środki wdrażane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19 nie mogą naruszać podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych. Każdorazowo należy ocenić, co jest ważniejsze – zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy, czy ochrona praw i wolności pracowników.

12 marca br. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w czasie epidemii koronawirusa. W tym oświadczeniu brak jest jednak jakichkolwiek uszczegółowień, które nadawałyby mu charakter wytycznych. Próżno szukać w nim odpowiedzi na wiele istotnych pytań, które nurtują pracodawców od chwili pojawienia się wirusa w Polsce, takich jak np. to, czy mogą oni dokonywać pomiaru temperatury ciała pracowników i gości odwiedzających zakład pracy albo ewentualnie przeprowadzać inne badania medyczne. Poniżej dalsza część artykułu

Specustawa w zgodzie z RODO Zgodnie z treścią oświadczenia Prezesa UODO, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych same w sobie nie mogą stanowić przeszkody w realizacji działań mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Z tego względu, ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU poz. 374 ze zm.; dalej: specustawa) nie należy postrzegać jako sprzecznej z zasadami ochrony danych ani naruszającej przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO). Organ nadzorczy wskazał, że przepisy specustawy korespondują z RODO, które przewiduje sytuacje związane z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych (art. 9 ust. 2 lit. i oraz art. 6 ust. 1 lit. d) oraz zezwala na zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, jeśli jest ono konieczne dla ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania rozwoju epidemii (motyw 46 RODO).

W swoim oświadczeniu Prezes UODO wskazał na uprawnienia:

- Głównego Inspektora Sanitarnego (lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego) do nakazania przedsiębiorcom, w drodze decyzji, podejmowania określonych środków zapobiegawczych i kontrolnych oraz współdziałania z innymi organami administracji publicznej i Państwową Inspekcją Sanitarną (art. 17 specustawy),

- Prezesa Rady Ministrów do wydawania – na wniosek wojewody, po uprzednim poinformowaniu ministra właściwego ds. gospodarki – wiążących dla przedsiębiorców poleceń w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 (art. 112 specustawy).

W treści oświadczenia pominięto jednak kwestię, czy przedsiębiorcy mogą wdrażać konkretne środki zapobiegawcze lub kontrolne z własnej inicjatywy, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

To oświadczenie jest jedynie ogólnikowym zaleceniem, aby przy podejmowaniu jakichkolwiek działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii, przedsiębiorcy postępowali zgodnie z komunikatami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a we wszelkich kwestiach związanych z walką z chorobą zwracali się do Głównego Inspektora Sanitarnego jako organu właściwego w tym zakresie.

Pracodawca nie zmusi do pomiaru temperatury

Zdaniem organu europejskiego Tydzień po publikacji oświadczenia Prezesa UODO, tj. 19 marca 2020 r., Przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) wydała własne oświadczenie o ochronie danych osobowych w kontekście wybuchu epidemii Covid-19.

Podobnie jak polski regulator, Przewodnicząca EROD oświadczyła, że unijne zasady ochrony danych osobowych, takie jak RODO, nie ograniczają środków podejmowanych w ramach walki z pandemią koronawirusa. Walkę z chorobą należy wspierać wszelkimi dostępnymi sposobami, ponieważ jej wyhamowanie i wykorzystanie do walki z nią nowoczesnych technologii leży w interesie ludzkości. Tym niemniej, nawet w tak wyjątkowych okolicznościach należy chronić dane osobowe i zapewnić ich przetwarzanie zgodne z prawem.

W ocenie EROD, wszelkie działania podjęte w celu powstrzymania pandemii muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie mogą być nieodwracalne. W sytuacji stanu wyjątkowego określone ograniczenia swobód mogą być uzasadnione, lecz muszą być współmierne do sytuacji (tj. proporcjonalne i adekwatne do celu) oraz ograniczone w czasie. Dane osobowe niezbędne do osiągnięcia tych celów powinny być przetwarzane w konkretnym i wyraźnie określonym celu, zaś osoby, których dane dotyczą, muszą uzyskać przejrzyste informacje o czynnościach przetwarzania i ich głównych cechach (np. o okresie ich przechowywania i celach takiego przetwarzania). Wspomniane informacje powinny być dostępne, jasne i czytelne.

Powinny również zostać wdrożone stosowne środki bezpieczeństwa i polityki poufności zapobiegające dostępowi do danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Środki przedsięwzięte w obliczu sytuacji nadzwyczajnej wywołanej chorobą Covid-19 oraz związane z nią procesy decyzyjne należy stosownie dokumentować.

W kwestii przetwarzania danych osobowych w kontekście zatrudnienia EROD wskazała, że RODO zezwala właściwym organom zdrowia publicznego i pracodawcom na przetwarzanie danych osobowych w stanie epidemii, o ile jest to zgodne z przepisami prawa krajowego i odbywa się w jego ramach. EROD wskazała przepisy, które mogłyby stanowić podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w sytuacji rozprzestrzeniania się Covid-19. Zaznaczyła m.in., że jeśli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, nie zachodzi konieczność uzyskiwania indywidualnej zgody. W kontekście zatrudnienia przetwarzanie danych osobowych może się natomiast okazać konieczne w celu wypełnienia przez pracodawcę określonych zobowiązań prawnych, np. zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również w celu realizacji zadań w interesie publicznym, np. przy zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób i innych zagrożeń zdrowia.

EROD podkreśliła także, że RODO dopuszcza przetwarzanie określonych szczególnych kategorii danych osobowych, np. danych o stanie zdrowia, jeśli jest to konieczne do realizacji istotnych zadań w interesie publicznym (art. 9 ust. 2 lit. i), na podstawie prawa unijnego lub krajowego, lub jeśli zachodzi konieczność ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. c), ponieważ pkt 46 Preambuły wyraźnie odnosi się do zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii.

W polskim zakładzie Chociaż polski organ nadzorczy nie odniósł się bezpośrednio do żadnej z konkretnych kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych w kontekście zatrudnienia, zarówno jego oświadczenie, jak i oświadczenie Przewodniczącej EROD wydają się w wystarczającym stopniu wyjaśniać, jaki tryb działania powinni obrać pracodawcy pragnący wdrożyć środki mające na celu walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w ich zakładach pracy. Niezależnie od tego, jakie działania pracodawcy zamierzają podjąć w celu walki z epidemią, muszą być one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. O ile zasady ochrony danych osobowych określone w RODO nie utrudniają wdrożenia środków podejmowanych w walce z chorobą, to działania te nie mogą naruszać podstawowych zasad ochrony danych osobowych. Mimo iż organy regulacyjne potwierdzają konieczność zahamowania rozprzestrzeniania się choroby oraz wdrożenia wszelkich środków w tym zakresie, środki te nie mogą naruszać podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych, zaś pracodawcy każdorazowo muszą ocenić, co jest ważniejsze: zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy w dobie pandemii, czy ochrona praw i wolności pracowników.