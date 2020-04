Koronawirus: Firma ze spadkiem obrotów może zmienić warunki zatrudnienia załogi

Ustawa wprowadza pewne rozwiązania ograniczające prawa pracowników, które w założeniu mają się przyczynić do zachowania miejsc pracy w osłabionych gospodarczo zakładach pracy. Należą do nich:

- który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W założeniu zmiany dotyczące uelastycznienia czasu pracy mają służyć przede wszystkim gospodarczemu „podniesieniu się" pracodawców po tym, jak do zakładów pracy wróci normalne życie. W ten sposób firmy, które poniosły straty w wyniku gospodarczego przestoju, zyskały instrumenty pozwalające na zintensyfikowanie pracy.

Kodeks pracy zapewnia pracownikom prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego dobowego odpoczynku. Zgodnie z ustawą pracodawca może skrócić ten czas maksymalnie do 8 godzin. Różnicę pomiędzy 11-godzinnym a skróconym odpoczynkiem będzie musiał udzielić pracownikowi w formie równoważnego okresu odpoczynku (a więc 1:1) w okresie nie dłuższym niż osiem tygodni kosztem czasu pracy. Rozliczenie tego okresu nie jest zatem powiązane z okresem rozliczeniowym.