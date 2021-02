Bezpieczeństwo danych osobowych podczas pracy zdalnej

System pracy zdalnej w pandemii koronawirusa dotarł również do urzędów administracji publicznej. W pewnym momencie stał się on nawet obowiązkowy.

Wykonywanie obowiązków zawodowych w taki sposób jest korzystne, pozwala bowiem ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, pracownikowi zaś umożliwia realizowanie swoich obowiązków z dowolnego miejsca oraz ogranicza konieczność odbywania często długotrwałych podróży do biura i z powrotem. Praca zdalna stwarza jednak szereg zagrożeń. Jednym z nich jest kwestia bezpieczeństwa danych osobowych.

Rola administracji publicznej

Administracja publiczna to największy w Polsce usługodawca. Na co dzień spotyka się z danymi wielu osób. Rozstrzyganie spraw administracyjnych wymaga zbierania i przetwarzania ogromu danych. Również przetwarzanie danych samych pracowników organów władzy publicznej objęte jest regulacjami RODO. Zakres zastosowania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do administracji jest więc niezwykle szeroki. Jako administrator danych osobowych organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić ich bezpieczeństwo. Z uwagi na skalę przetwarza...

