Do biur podróży wróciły wysokie ceny. Kierunek rekordzista zdrożał o 389 złotych

W minionym tygodniu wzrosły ceny wycieczek do wszystkich najważniejszych dla Polaków kierunków turystycznych. Między innymi na Wyspy Kanaryjskie o 207 złotych, do Grecji o 159 złotych, a do Turcji o 99 złotych. Zakintos kosztował o 389 złotych więcej – pokazuje Traveldata.