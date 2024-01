Niemcy. Broń dla Ukrainy opłacona ze specjalnego funduszu

Bundeswehra miała dysponować dodatkowymi 100 miliardami euro na modernizację. Ten specjalny fundusz, dodatkowy budżet zatwierdzony przez Bundestag, jest przeznaczony przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu wojennego. Pomoc dla Ukrainy jest teraz również opłacana z tego budżetu. Niemcy planują wydać w sumie osiem miliardów euro na broń dla Ukrainy, począwszy od tego roku.

Największa partia opozycyjna w Bundestagu, CDU, ostro to krytykuje. – W przeciwieństwie do tego, co zostało zapisane w Ustawie Zasadniczej, specjalny fundusz jest wykorzystywany na bieżące operacje i wsparcie, a nie na nową organizację Bundeswehry – mówi ekspert ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Roderich Kiesewetter z konserwatywnej partii CDU w wywiadzie dla DW. – To naprawdę system nieprzejrzystości; system, który ma sprawiać wrażenie, że dwa procent wciąż można jeszcze osiągnąć – mówi.

Pomoc dla Ukrainy od Niemiec. „Liczby są upiększane”

Roderich Kiesewetter skrytykował obliczenia niemieckiego rządu dotyczące pomocy dla Ukrainy. – Liczby są upiększone – mówi ten były pułkownik Bundeswehry. – W rzeczywistości musieliśmy się przyjrzeć, co zostało dostarczone. A co zostało dostarczone, to od czterech do pięciu miliardów euro, w ciągu ostatnich dwóch lat. Kolejne osiem miliardów euro zostało na ten rok zapowiedziane, ale nie zapewnione i byłoby bardzo uczciwe i pomocne, gdyby rząd Niemiec opublikował to, co zostało dostarczone, a nie to, co zostało ogłoszone.

Niemcy zadeklarowały przekazanie ponad 17 miliardów euro międzynarodowej pomocy dla Ukrainy, na przykład dla UE. Kwota ta obejmuje również wsparcie socjalne dla ponad miliona ukraińskich uchodźców w Niemczech, co krytykuje poseł CDU Roderich Kiesewetter.

Niemiecki rząd powołuje się na dane Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej (IFW), który kilka razy w roku sporządza listę międzynarodowej pomocy dla Ukrainy w tak zwanym „Ukraine Support Tracker”. Kryją się za tym długie rzędy tabel, w których na przykład wartość dostarczonego Ukrainie sprzętu obronnego takiego, jak czołg Leopard z zapasów Bundeswehry, jest wyceniana do celów księgowych.