Ukraińskiej armii brakuje amunicji i wszelkiego rodzaju uzbrojenia. Ale nie każdy w UE chce dawać broń

By pomóc Ukrainie powstrzymać Putina, państwa zachodnie będą musiały zacząć opróżniać własne magazyny broni. Fabryki nie dają rady.

Z ponad 15 tys. posiadanych przez państwa NATO przed wojną czołgów (z których ponad 4 tys. należy do Turcji) Kijów otrzymał nieco ponad 800.

Foto: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine