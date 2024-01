Antyputinowski oligarcha chce się pozbyć AS Monaco

Rybołowlew jest jednym z „dobrych” oligarchów, który opuścił Rosję 10 lat temu i stał się rezydentem księstwa. Teraz dotarli do niego amerykańscy inwestorzy zainteresowani przejęciem 66,7 proc. akcji w AS Monaco, które należą do Rybołowlewa.

Oligarcha nie mówi „nie”. Wynajął już bank inwestycyjny Raine Group, jako doradcę przy tej transakcji.

57-letni dzisiaj Rybołowlew zrobił majątek jako wielki producent nawozów potasowych. Udziały w AS Monaco kupił w 2011 roku i obiecał, że w ciągu 4 lat zainwestuje w klub przynajmniej 100 mln euro. Od kiedy Rybołowlew został właścicielem „Les Monégasques” przeszli z II ligi do pierwszej, zdobyli mistrzostwo Francji, a nawet awansowali do półfinału Ligi Mistrzów UEFA (2016/2017).

Dwa odrzutowce i jacht wart 250 mln dol.

Z kolei Raine nie jest nowicjuszem w takich transakcjach. Ostatnio doradzał w sprzedaży udziałów w Manchesterze United Jimowi Ratcliffe, w 2022 roku pomógł innemu rosyjskiemu oligarsze, Romanowi Abramowiczowi pozbyć się Chelsea FC.