Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 698 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Siergiej Ławrow przyleciał do USA, by wziąć udział w debatach organizowanych w ramach RB ONZ.

Zapowiedziana przez władze Litwy, Łotwy i Estonii linia obrony ma składać się z szeregu połączonych ze sobą bunkrów.

Decyzję o umocnieniu wschodniej flanki NATO komentował w rozmowie z PAP generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Wskazał, że doświadczenie trwającej prawie 700 dni wojny na Ukrainie pokazuje, że budowa takich fortyfikacji to dobry ruch.

- Estonia i Łotwa mają warunki do budowy takich fortyfikacji w oparciu o warunki terenowe. Tam są jeziora, tereny podmokłe (...) Fortyfikacje w przypadku rosyjskiej agresji mocno spowolnią armię, a po drugie zmobilizują NATO do tego, by chciało wesprzeć Łotwę, Estonię i Litwę. W tej chwili niewiele się dzieje na korzyść tych państw, stąd działania, które wyprzedzają decyzje NATO, po to, by zbudować pozycje obronne obsadzane w przypadku agresji — powiedział gen. Skrzypczak.