- Co do jakości ukraińskiej armii, to dzisiaj jedna z najlepiej przygotowanych do wojny armii. Niestety, no bo wojna wymusiła taką zmianę - mówił Tusk odpowiadając na pytanie o perspektywę wejścia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Donald Tusk: Armia ukraińska jedną z najlepiej przygotowanych do działań zbrojnych na świecie

- Nikt nie ma wątpliwości, ani w Polsce, ani w Europie, ani w NATO, że dziś armia ukraińska jest jedną z najlepiej przygotowanych na świecie działań zbrojnych — dodał premier, który 22 stycznia przebywa z oficjalną wizytą w Kijowie.



Tusk mówił też, że "Polacy mogą chyba najlepiej, z racji swojej historii, ocenić i docenić co znaczy stawić opór Rosji tak skutecznie i przez tak długi czas" jak robi to Ukraina, która odpiera pełnowymiarową inwazję Rosji od 24 lutego 2022 roku.