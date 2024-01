Étienne de Poncins, ambasador Francji: Polska jest dla nas wzorem

Prezydent Andrzej Duda ma jednak inne zdanie. Twierdzi, że to teraz łamane są rządy prawa w naszym kraju. I zamierza przed tym ostrzec zachodnich przywódców. Komu ma wierzyć prezydent Macron?

Tu nie chodzi o to, komu mamy wierzyć. Utrzymujemy dobre stosunki z prezydentem Dudą. Ale Polska jest republiką parlamentarną. We Francji dobrze wiemy, co to jest kohabitacja, sami ją nieraz przeżywaliśmy. Będziemy więc rzecz jasna respektować kompetencje instytucji polskiego państwa.

Polska liczy na szybkie odblokowanie KPO, Funduszu Spójności. To możliwe?

To jest w pierwszym rzędzie kwestia do rozwiązania między Polską i Komisją Europejską. Jednak jeśli zajdzie taka potrzeba, Francja zawsze będzie wspierała Polskę w tej sprawie. Jesteśmy przekonani, że polski rząd zrobi wszystko, aby odblokować fundusze europejskie.

W październiku 2016 r. prezydent François Hollande odwołał wizytę w Polsce po tym, jak Polska bez ostrzeżenia zerwała kontrakt na zakup helikopterów Caracal. Od tego czasu relacje polsko-francuskie znalazły się w głębokim kryzysie.

Jesteśmy dziś świadkami ich odrodzenia. Obejmie to trzy obszary. Pierwszym z nich jest obrona, gdzie mamy identyczne z Polską podejście do wojny w Ukrainie: chcemy wspierać Kijów tak długo, aż odniesie on zwycięstwo nad Rosją. Zwycięstwo, które zdefiniują sami Ukraińcy. Wyrazem naszego zaangażowania w bezpieczeństwo Polski będzie bezprecedensowy udział w manewrach wojskowych w Polsce na przełomie lutego i marca tego roku – „Dragon 24”. To prawie 1000 francuskich żołnierzy, więcej niż wynosiła misja generała Weyganda w czasach Cudu nad Wisłą w 1920 roku, choć oczywiście w jej skład wchodził wtedy Charles De Gaulle.

Ci żołnierze mogliby zostać na dłużej, wzmocnić na stałe flankę wschodnią NATO w Polsce?

Francja już zaangażowała się w obronę flanki wschodniej w Estonii i Rumunii. Liczymy jednak na zasadnicze pogłębienie współpracy wojskowej między Francją i Polską. Chcemy ją oprzeć na partnerstwie, nadać jej wymiar europejski, a nie ograniczyć się do dostaw broni. Współpracujemy również przy szkoleniu ukraińskich żołnierzy w Polsce w ramach misji EUMAM.

Rząd PiS ograniczał kontrakty wojskowe do Ameryki i Korei Południowej. Teraz otwiera się szansa dla innych, także Francji?

Taką mamy nadzieję. Polski rząd zapowiedział audyt dotychczasowych umów. Ale liczymy, że to otwarcie będzie też dotyczyło innego strategicznego obszaru naszej dwustronnej współpracy: energetyki. Kontrakt na budowę pierwszej centrali jądrowej został przyznany Amerykanom, ale komu zostanie powierzona budowa drugiej siłowni jądrowej, pozostaje kwestią otwartą. Francja chce pomóc Polsce w przejściu od szkodliwych dla środowiska źródeł energii do takich, które są neutralne. Nikt w Europie nie ma w tym takiego doświadczenia jak Francja, bo 80 proc. naszej elektryczności powstaje w warunkach neutralnych dla atmosfery, przede wszystkim dzięki energii jądrowej. W Polsce wciąż 70 proc. elektryczności powstaje natomiast ze spalania węgla. EdF, Engie, Veolia – największe francuskie koncerny energetyczne – są zainteresowane udziałem w rozwoju polskiej energetyki atomowej, ale także wiatrowej. W przyszłym tygodniu do Warszawy przyjedzie delegacja ekspertów, która przedstawi nasze propozycje w tym obszarze. W Europie powstała już cała sieć francuskich elektrowni jądrowych: w Finlandii, Czechach, Wielkiej Brytanii. W budowie tej ostatniej bierze zresztą udział 40 polskich podwykonawców. Polska jest też ważnym państwem sojuszu jądrowego i chcielibyśmy wspólnie pracować nad rozwojem energetyki jądrowej w Europie. I trzeci obszar naszej współpracy: chcemy rozwinąć naukę języka francuskiego w Polsce. W Rzeszowie otworzyliśmy nasz dziewiąty oddział Alliance Française.