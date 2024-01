Co dalej z ukraińskim zbożem? Warszawa przekonała Brukselę

Dombrovskis wyjaśnił, że embargo nałożone przez Polskę potrwa do czerwca 2025 roku. Propozycje gwarancji ochronnych muszą najpierw zostać zaakceptowane przez Parlament Europejski i większość państw członkowskich UE, dopiero wtedy, gdy wygaśnie embargo, będzie można znieść barierę handlową na nowych warunkach – podaje FT.

Przypomnijmy, że Polska i inne kraje graniczące z Ukrainą wprowadziły jednostronne zakazy importu ukraińskich produktów w kwietniu 2023 roku po protestach rolników wobec wwożonego tańszego eksportu z Ukrainy, co doprowadziło do nadmiaru zboża na krajowym rynku.

Przedstawiciel KE podkreślił, że Bruksela rozumie, jak nierównomierny jest rozkład ukraińskiego eksportu produktów rolnych. „Odczuwają to przede wszystkim kraje bezpośrednio sąsiadujące, nie powoduje to jednak żadnych szczególnych wstrząsów dla całego rynku UE” – stwierdził Dombrovskis.

Źródła FT w UE wyjaśniły gazecie, że obecnie rozważana jest możliwość wprowadzenia kwot na mięso drobiowe, cukier i jaja z Ukrainy.

Historia ukraińskiego zboża

Po agresji rosyjskiej w 2022 roku Unia Europejska zniosła cła na import ukraińskich produktów rolnych, aby walczący z rosyjskim agresorem kraj, mógł zarabiać i funkcjonować.

Kraje graniczące z Ukrainą zaprotestowały do ​​KE i poprosiły o anulowanie decyzji o zniesieniu ceł. Argumentowały, że tańsze ukraińskie produkty zamiast przejeżdżać tranzytem weszły na ich rynki i postawiły lokalnych rolników na krawędzi rentowności.

Takiej sytruacji jednak by nie było, gdyby w Polsce, na Węgrzech, Słowacji, Bułgarii i w Rumunii, nie znaleźli się miejscowi klienci na ukraińskie zboże.

W rezultacie 15 kwietnia 2023 r były już rząd Polski jednostronnie zakazał importu ukraińskich produktów rolnych, tłumacząc to ochroną polskiego sektora rolnego. Za zakazem poszły Bułgaria, Węgry, Słowacja i Rumunia. KE początkowo sprzeciwiała się jednostronnym decyzjom państw Europy Wschodniej, ostatecznie jednak zatwierdziła te ograniczenia – embargo na dostawy ukraińskiego zboża obowiązywało do połowy września 2023 r

Po zniesieniu embarga polscy i rumuńscy rolnicy oraz kierowcy ciężarówek zaczęli samodzielnie blokować punkty kontrolne na granicy z Ukrainą.

W styczniu 2024 r nowy rząd polski obiecał spełnić żądania strajkujących dotyczące odblokowania granicy, w tym dotacje do kukurydzy i kredyty preferencyjne.