- Rozmawialiśmy przede wszystkim o polskim pakiecie obronnym. Dzięki temu mamy możliwość dokonania wspólnych zakupów broni — powiedział po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Wołodymir Zełenski. Szef polskiego rządu potwierdził. - Polska będzie gotowa produkować i wspierać Ukrainę, jeśli chodzi o sprzęt i ekwipunek, nie będziemy także unikać dostaw komercyjnych - mówił.

W Polsce powstanie fabryka amunicji dla Ukrainy?

Z naszych informacji wynika, że Amerykanie rozważają budowę w Polsce fabryki amunicji z przeznaczeniem dla Ukrainy. Chodzi o lokalizację zakładu poza zasięgiem rosyjskich ataków, ale blisko granic broniącego swojej niepodległości kraju.

Polska inicjatywa wpisuje się w starania niektórych innych krajów UE o rozpoczęcie produkcji amunicji i broni na rzecz Ukrainy. W piątek prezydent Emmanuel Macron zaapelował do prezesów francuskich firm zbrojeniowych o przejścia na „gospodarkę wojenną” z powodu narastających potrzeb Kijowa. Wcześniej kanclerz Olaf Scholz zapowiedział, że w tym roku Niemcy przekażą Ukraińcom pomoc wojskową wartą 7 mld euro.

Polska chce też się zaangażować dyplomatycznie po stronie Ukrainy. W chwili, gdy w wielu stolicach narastają wątpliwości, czy nadal warto wspierać Ukrainę, skoro letnia ofensywa nie doprowadziła do znaczącej zmiany linii frontu, Tusk stwierdził, że „nie ma dzisiaj bardziej wiarygodnego polityka na świecie działającego na rzecz pokoju niż prezydent Zełenski”. I dodał, że Ukraińcy ”walczą tak naprawdę o bezpieczeństwo całego wolnego świata". - Powtarzam to wszędzie, gdzie jestem na świecie i to nie jest slogan. Dobrze byłoby, żeby wszyscy liderzy polityczni, wszystkie narody na świecie zrozumiały, że to nie są tylko puste słowa, że tu w Ukrainie rozstrzygają się losy wolnego świata — mówił. I choć Viktora Orbana nie wymienił z nazwiska, podkreślił, że „najciemniejsze miejsce w piekle” jest zarezerwowane dla tych, którzy próbują zachować neutralność wobec wojny na Ukrainie. Przed nadchodzącym szczytem przywódców UE Polska podjęła poufne rozmowy z Francją i Niemcami, w jaki sposób ominąć węgierskie weto.