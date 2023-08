Joanna Ćwiek: Syty głodnego nie zrozumie. Z in vitro jest tak samo

Na zaniechanie finansowania in vitro największy wpływ miała ideologia. Problem jednak również w tym, że w czasach drożyzny i szalejącej inflacji coraz mniej osób stać na to, by wydać na tę metodę zapłodnienia dziesiątki tysięcy złotych.