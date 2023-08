Cieszyński: Minister bez dostępu do danych obywateli. Sprawa Niedzielskiego? Wyjątek

Nie jest prawdą to, co mówią niektórzy, że można w swobodny sposób sięgnąć do danych dowolnego obywatela - mówił w rozmowie z RMF FM minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński.