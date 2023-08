„Niezależnie od stanowiska, jakie będzie prezentował prezydent Zełenski, to zwycięstwo, na które Kijów liczy, może okazać się iluzoryczne. Mimo deklaracji, ukraińska armia nie ma powodzenia w skali operacyjnej, które by dały Zachodowi świadectwo, że warto było pomagać. Nawet najlepsza propaganda nie zmieni sytuacji na polu walki” - zwrócił uwagę były dowódca Wojsk Lądowych.

Gen. Waldemar Skrzypczak: Do brzegu Morza Azowskiego Ukraińcy muszą pokonać jeszcze ok. 70-80 km

W opinii generała w ciągu dwóch miesięcy na froncie południowym (zaporoskim), Ukraińcy nie dokonali przełomu. „Udało się im pokonać rosyjską obronę na głębokość pierwszej zasadniczej rubieży obronnej. Jednej z trzech. Analizując tempo natarcia i siły do niego zaangażowane, stwierdzić można, że Rosjanie dobrze przygotowali się do załamania ukraińskiej, zapowiadanej kontrofensywy. Aby dojść do brzegu Morza Azowskiego, Ukraińcy muszą pokonać jeszcze ok. 70-80 km” - napisał emerytowany wojskowy.

Weteran wojny w Iraku zauważył, że ukraińscy żołnierze „do tej pory włamali się w rosyjską obronę na dwóch kierunkach, z głównym na Berdiańsk na głębokość około 5 km”. „To bardzo niewiele. Przy tym tempie natarcia do morza dojdą za około 14-15 miesięcy, skromnie licząc” - oszacował gen. Waldemar Skrzypczak.