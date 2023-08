Zboże z Ukrainy w Polsce. Pierwsi podejrzani o oszustwa z zarzutami

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych i dozorów policji. Na mieniu dwóch podejrzanych prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na kwotę ponad 330 tys. zł.

Napływ zboża z Ukrainy: Krach na rynku

Polskę zalało w tym i ubiegłym roku importowane zboże, zwłaszcza pszenica i kukurydza z Ukrainy. W ciągu zaledwie roku – między 2021 a 2022 r. – import zbóż do Polski potroił się – z 1,1 mln ton do 3,2 mln ton. Najbardziej wzrósł import pszenicy (z poziomu 610 tys. ton w 2021 r. – do blisko miliona ton w ubiegłym) i kukurydzy, której sprowadziliśmy ponad dziewięć razy więcej (skok z 221 tys. ton do ponad 2 mln ton). Spowodowało to krach na rodzimym rynku zbóż i wielomiesięczne protesty polskich rolników. W efekcie tego Polska zablokowała import zbóż z Ukrainy – obecnie można przewozić je tylko tranzytem.

Już 92 sprawy o oszustwa na zbożu

Aktualnie w ramach, prowadzonego przez Zespół Prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, śledztwa połączono już aż 92 postępowania z całego kraju. Wśród pokrzywdzonych są m.in. trzej najwięksi krajowi producenci mąki, którzy od firm spod Hrubieszowa kupili pszenicę deklarowaną jako polską.

Prok. Łapczyński podkreśla, że do tej pory przeprowadzono 283 przeszukania, w ramach których zabezpieczono dokumentację dotyczącą podmiotów objętych śledztwem. – W sprawie realizowane są intensywne czynności dowodowe wynikające z przyjętego planu śledztwa. Sprawa ma charakter rozwojowy – dodaje rzecznik.

Postępowanie nadzoruje Departament ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.