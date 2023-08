04:21 Zełenski: Gdy Ukraina wygra wojnę powróci normalność

W rocznicę rosyjskiej agresji na Gruzję w 2008 roku prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreślał, że "rosyjska okupacja Gruzji nadal trwa". - Wiele słów zostało wypowiedzianych na temat tego, że gdyby świat był zdecydowany w 2008 roku, wiele spraw potoczyłoby się inaczej. Już wtedy Rosja powinna była zdać sobie sprawę, że agresor płaci najwyższą cenę za agresję. Zdecydowanie musi zdać sobie z tego sprawę teraz - mówił prezydent Ukrainy w wieczornym wystąpieniu. - Kiedy Ukraina wygra tę wojnę, nie powstrzyma to jedynie ekspansji agresywnych apetytów Rosji, nie ocali to jedynie innych narodów przed tym, co przechodzimy my - Ukraina, Gruzja i Mołdawia. Nasze zwycięstwo przywróci wszystkim normalność - zakończy rosyjską okupację - dodał.



04:20 W czasie nocnego alarmu powietrznego w Zaporożu rozległy się eksplozje

W nocy Siły Powietrzne Ukrainy ogłosiły alarm związany z zagrożeniem atakiem z użyciem pocisków balistycznych we wschodniej części Ukrainy.



04:17 Liczba rannych w ataku rakietowym na Pokrowsk wzrosła do 57

Serhij Dobrjak, szef wojskowej administracji Pokrowska (obwód doniecki) poinformował, że według stanu na godzinę 0:30 liczba osób rannych w wyniku ataku rakietowego na Pokrowsk, do którego doszło 7 sierpnia, wzrosła do 57. W ataku, w czasie którego rakieta trafiła w budynek mieszkalny, zginęło siedem osób.



04:14 Grupa instruktorów z Litwy udała się do Wielkiej Brytanii, by szkolić ukraińskich żołnierzy

Informację taką przekazał litewski nadawca publiczny LRT, powołując się na rzecznika litewskich Sił Zbrojnych. Do Wielkiej Brytanii udało się 18 litewskich instruktorów wojskowych. Litwini mają szkolić Ukraińców m.in. w zakresie użycia broni, strzelania, identyfikacji sprzętu, a także prowadzić szkolenie medyczne i inżynieryjne oraz szkolenie taktyczne z działania w obszarach leśnych i zurbanizowanych.



04:10 Szef MSZ Japonii apeluje do Iranu, by kraj ten nie dostarczał Rosji broni, którą może ona użyć przeciw Ukrainie

W czasie spotkania z szefem MSZ Iranu, Hosseinem Amirem Abdollahianem w Tokio, minister spraw zagranicznych Japonii, Yoshimasa Hayashi, wezwał Iran do przyjęcia "konstruktywnego podejścia" do wojny, która toczy się na Ukrainie. Iran ma dostarczać Rosji dronów-kamikadze Shahed 136/131, których Rosjanie regularnie używają do atakowania celów na Ukrainie (oficjalnie Iran nie potwierdza dostarczania Rosji uzbrojenia).



04:04 W poniedziałek wieczorem ruch na Moście Krymskim został wstrzymany na ok. 90 minut

Informacja o wstrzymaniu ruchu samochodów na Moście Krymskim pojawiła się w poniedziałek ok. 22:05 czasu lokalnego. Ok. 23:35 Most Krymski był znów przejezdny dla samochodów. Ruch na Moście Krymskim odbywa się tylko po jednej jego nitce, po tym jak 17 lipca atak dwóch ukraińskich dronów morskich uszkodził część drogową mostu.



