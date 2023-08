04:59 W sieci pojawiło się nagranie ilustrujące moment strącenia jednego z dronów lecących w stronę Moskwy

Drony miały lecieć w stronę Moskwy z dwóch kierunków. Miejsca ich strąceń dzieli od siebie, w linii prostej, 55 km.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie: Ukraińcy próbowali zaatakować Moskwę dronami W nocy, w pobliżu Moskwy strącono dwa ukraińskie drony - wynika z informacji przekazywanych przez Ministerstwo Obrony Rosji i mera Moskwy, Siergieja Sobianina. Drony miały zmierzać w stronę Moskwy z dwóch różnych kierunków.

04:29 Wołodymyr Zełenski: Wśród rannych w ataku na Pokrowsk jest 11-latek

- Wśród rannych (w ataku rakietowym na Pokrowsk) jest dwoje dzieci, chłopcy, stan jednego z nich jest poważny. Ma na imię Mykyta, ma tylko 11 lat, jest uczniem 6. klasy. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku tego kolejnego rosyjskiego okrucieństwa. Było kilka uderzeń rakietowych. Drugie uderzenie miało miejsce wtedy, gdy rozpoczęła się akcja ratunkowa. To celowa decyzja terrorystów, by spowodować jak największy ból i zniszczenie. Rosja ponosi za to maksymalną odpowiedzialność - niezależnie od tego jak rozwiną się wydarzenia, muszą być wyroki dla terrorystów - oświadczył w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:27 Łotwa na sześć miesięcy wzmocni ochronę granicy z Białorusią

Poczynając od 11 sierpnia Łotwa na pół roku wzmocni ochronę granicy z Białorusią, ze względu na zwiększającą się liczbę prób nielegalnego przekroczenia tej granicy - wynika z komunikatu umieszczonego na stronie łotewskiego rządu. Wzmocniony reżim ochrony granicy obowiązywać będzie do 10 lutego 2024 roku. Łotewskie władze podają, że otrzymują sygnały z Litwy i Polski o rosnącej liczbie nielegalnych prób przekroczenia granicy Białorusi z państwami UE.



04:23 Sekretarz stanu USA rozmawiał z szefową MSZ Bułgarii o dalszym wsparciu dla Ukrainy

Departament Stanu USA poinformował, że Anthony Blinken rozmawiał po raz pierwszy z nową szefową MSZ Bułgarii, Mariją Gabriel, z którą omawiał w szczególności dalsze wsparcie dla Ukrainy w sferze bezpieczeństwa. "Sekretarz stanu Blinken i minister spraw zagranicznych Gabriel rozmawiali o potrzebie dalszego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy od Sojuszu i partnerów" - głosi komunikat Departamentu Stanu.



04:19 Na terenie Wielkiej Brytanii szkolenie przeszło już 20 tys. ukraińskich żołnierzy

Informacje takie przekazuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii szkolą instruktorzy brytyjscy, a także instruktorzy z Australii, Danii, Kanady, Litwy, Holandii, Nowej Zelandii i Norwegii.



04:14 Mer Moskwy twierdzi, że dwa ukraińskie drony chciały wlecieć do stolicy Rosji

Siergiej Sobianin, mer Moskwy poinformował, że dwa drony, o których strąceniu poinformował resort obrony Rosji, próbowały wlecieć do Moskwy. Oba - jak napisał Sobianin na swoim kanale w serwisie Telegram - zostały strącone przez zestawy obrony przeciwlotniczej. Jeden z dronów strącono w rejonie miasta Domodiedowo, drugi - w rejonie drogi M1.



04:11 Rosyjski resort obrony poinformował o strąceniu dwóch dronów nad obwodem moskiewskim

"Dziś w nocy udaremniono próbę przeprowadzenia przez reżim kijowski ataku terrorystycznego z użyciem bezzałogowych statków powietrznych na terytorium obwodu moskiewskiego. Dwa bezzałogowe statki powietrzne zostały zniszczone przez zestawy obrony przeciwlotniczej" - informuje Ministerstwo Obrony Rosji.



