Według niego, gdy konieczne jest zniszczenie celu, najlepiej sprawdzają się sześcioosobowe grupy transportowane helikopterem. Do takich misji używany jest amerykański Black Hawk wyposażony w karabiny maszynowe M-240.

Inne operacje wymagają marszu, więc żołnierze muszą odbyć 50-kilometrowe wędrówki treningowe w pełnym ekwipunku, zanim zostaną dopuszczeni do wykonania zadania.

Bojownicy powiedzieli również, że czasami siły specjalne GUR towarzyszą rosyjskim partyzantom walczącym o Ukrainę, którzy wykonują zadania na terytorium Rosji.

Rosyjskie bazy lotnicze na celowniku Ukraińców

Szaman był wcześniej małą jednostką, ale obecnie rozrósł się do batalionu. "The Times" zauważa, że jest to obecnie "znacznie bardziej ambitna siła" niż w zeszłym roku. Siły Specjalne potwierdziły, że od tego czasu posunęły się znacznie naprzód i wyznaczyły sobie trudne do osiągnięcia cele.

Są nimi m.in. bazy lotnicze. - To naprawdę duży cel z poważnymi zabezpieczeniami. Nie można się tu dostać z samymi siłami specjalnymi, które udały się na misję. Muszą być nasze źródła w mieście lub w samej bazie, w rosyjskiej armii - tłumaczą członkowie GUR.