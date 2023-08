Rosja obawia się zakupu broni przez Polskę. Mówi o tym minister Siergiej Szojgu

Szojgu wyliczał też, że na granicach Rosji i Białorusi stacjonuje obecnie ok. 360 tys. żołnierzy państw NATO, 8 tys. pojazdów opancerzonych, 6 tys. zestawów artyleryjskich, 650 samolotów i śmigłowców - wliczając w to siły Sojuszu i armie państw należących do niego i graniczących z Rosją i Białorusią.