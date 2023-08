Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 532 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja poinformowała, że w nocy z 8 na 9 sierpnia nad obwodem moskiewskim strącone zostały dwa ukraińskie drony.

Pociski Storm Shadow i SCALP-EG to pierwsze pociski precyzyjne dalekiego zasięgu, jakie Ukraina otrzymała od swoich sojuszników. Te pierwsze przekazała Ukraińcom Wielka Brytania, te drugie - Francja. Pociski te pozwalają razić precyzyjnie cele na odległość ok. 250 km, co pozwala atakować obiekty na dalekim zapleczu frontu.

6 sierpnia Ukraińcy mieli dzięki pociskom Storm Shadow uszkodzić dwa mosty na okupowanym przez Rosjan południu Ukrainy - most w Henicześku i most Czonharski - co znacznie utrudniło zaopatrywanie z Krymu rosyjskiego zgrupowania w okupowanej części obwodu chersońskiego.

Rosjanie polują na ukraińskie bombowce frontowe Su-24

"Blick" zauważa jednak, że same pociski nie są kluczem do sukcesu - ważne są przenoszące je, zmodernizowane bombowce frontowe Su-24.