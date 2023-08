Wojna Kremla zjadła sporą część PKB Rosji

Czytaj więcej Biznes Wysyp rosyjskich firm w Turcji. Oligarchowie znaleźli spokojną przystań W 2022 roku Rosjanie założyli w Turcji ponad 1300 firm. To skok o 670 procent w ujęciu rocznym. Na rynku nieruchomości rosyjscy klienci stanowili jedną czwartą wszystkich nabywców.

Zdaniem autorów analizy należy spodziewać się spowolnienia odpływu kapitału „w miarę dostosowywania się przedsiębiorstw i obywateli do nowych warunków ekonomicznych”. W tym roku intensywność odpływu znacznie spadła: łączny odpływ w okresie styczeń-czerwiec wyniósł 27 mld dol.

Trzeba tu jednak dodać, że nie jest to zasługa „dostosowania do nowych warunków", ale zakazów i nakazów rosyjskich władz. Bank Rosji ograniczył do 10 tys. dol. i euro miesięcznie możliwość wypłaty przez obywateli gotówki z ich własnych walutowych kont bankowych. Także firmy rosyjskie mają teraz ograniczone możliwości lokowania pieniędzy za granicą.