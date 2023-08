Zdaniem gen. Waldemara Skrzypczaka Rosja i Białoruś realizują taktykę zastraszania, a „im większy szum oni robią u siebie, to tym większe my mamy problemy”.

Generał Skrzypczak: Wagnerowcy uderzą na przesmyk suwalski? Proszę nie być śmiesznym

– Miejmy świadomość tego, że oni nas nie najadą. Nie mają szans i o tym wiedzą – mówił były dowódca Wojsk Lądowych w rozmowie z natemat.pl. Jego zdaniem Władimir Putin i Aleksander Łukaszenko „grają na nastrojach naszych polityków, którzy nie należą do opanowanych i spokojnych”. - Manipulują nami, tańczymy tak, jak oni grają - ocenił, stwierdzając, że przywódcom Rosji i Białorusi chodzi o „nakręcanie spirali strachu w Polsce”. - To jest kabaret, co się teraz dzieje. Co, stu wagnerowców na przesmyk uderzy? Proszę nie być śmiesznym - powiedział.

Emerytowany wojskowy wyraził zaskoczenie „obłędem i paniką” w wystąpieniach przedstawicieli polskiego rządu. - Po co nam NATO? Nasi politycy stracili wiarę w układ? - pytał, zauważając, że „nas nie trzeba atakować, nas wystarczy wystraszyć”.

Zdaniem generała rzad powinien uspokajać Polaków i tonować nastroje, tymczasem działa odwrotnie. - Nie muszą nas straszyć bombą jądrową skoro widzą, że na nas działa stu wagnerowców - zwrócił uwagę Waldemar Skrzypczak.