Przeciągająca się ukraińska ofensywa może stanowić ogromny problem polityczny dla Zełenskiego w USA

Dlatego też, z powodów politycznych, a także strategicznych, istnieje ogromna presja na długo oczekiwaną kontrofensywę, aby przyniosła znaczące przełomy na polu bitwy. Jak dotąd jednak, natarcie jest prowadzone mozolne, co zwiększa prawdopodobieństwo, że wojna może potrwać co najmniej do końca przyszłego roku. Jeśli tak się stanie, elastyczne równanie leżące u podstaw całego konfliktu - obejmujące zdolność Ukrainy do walki, chęć Amerykanów do przekazywania wielomiliardowych pakietów pomocy i akceptowanie przez Putina ogromnej liczby ofiar - będzie jeszcze bardziej napięte.

Zachodni sojusznicy Ukrainy po ostatnich raportach z frontu mówią o coraz bardziej "trzeźwych" ocenach możliwości ukraińskiej armii.

Jeden z zachodnich dyplomatów powiedział wprost, że choć Ukraina ma szansę na poczynienie postępów, to jest "bardzo, bardzo mało prawdopodobne", by zmieniło to równowagę konfliktu w nadchodzących tygodniach. Urzędnicy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Ukrainy przyznają, że postępy w ofensywie następują wolniej, niż się spodziewali.

Zełenski: W naszych oczach jest zmęczenie, ale w ich oczach jest strach

Powolne tempo natarcia i duże straty po stronie Ukrainy wynikają częściowo z przygotowań Rosji do obrony. - Ofensywa jest trudna. Prawdopodobnie postępuje wolniej, niż niektórzy mogą sobie tego życzyć - mówił prezydent Zełenski. Wezwał jednocześnie sojuszników do cierpliwości i zapowiedział, że armia pokona Rosjan. - W naszych oczach jest zmęczenie, ale w ich oczach jest strach. A to są dwie bardzo różne rzeczy - powiedział.

Jest zbyt wcześnie, by mówić, że ukraińska ofensywa dobiega końca, mimo zbliżającej się jesieni, która może utrudnić główne manewry.