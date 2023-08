Swiatłana Cichanouska: Nie pozostawić Białorusi w prezencie Rosji

By to marzenie się spełniło, każdy powinien przyłożyć się do tego. Nie chcę, by ludzie myśleli, że ktoś przyjdzie i coś zrobi za nas. Albo czekali, że wkroczy pułk Kalinowskiego i wszystkich wyzwoli. To wspólna sprawa. Zrobiliśmy sporo w 2020 roku i nie opuszczajmy rąk. Wyznaczyliśmy cele, niektóre z nich, jak np. członkostwo Białorusi w Unii Europejskiej, wydają się nieosiągalne. To nie jest szybki proces, to długoterminowa perspektywa. Nie mamy klucza, by dzisiaj otworzyć więzienia. Nie mamy odpowiednich zasobów i nasze możliwości są mocno ograniczone. Ale jesteśmy zdeterminowani i cierpliwie będziemy iść do naszego celu.