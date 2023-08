MSW Rosji alarmuje: Oszuści dzwonią i zachęcają do zamachów terrorystycznych

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 531 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w wieczornym wystąpieniu przekonywał, że zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją będzie oznaczać m.in. zakończenie okupacji części terytorium Gruzji przez Rosję.

"Co do zasady, oszuści rozpoczynają rozmowę z ofiarą wykorzystując standardowe metody: informują o podejrzanych przelewach z ich kont bankowych, o próbach zaciągnięcia pożyczek w ich imieniu lub oferują pomoc agencjom bezpieczeństwa, by powstrzymać kryminalistów. Kiedy uda im się to zrealizować i oszukani ludzie tracą wszystkie swoje pieniądze, sprawcy się nie zatrzymują, próbują popchnąć (...) ofiary do oszustwa" - czytamy w komunikacie.

Reklama

MSW Rosji: Oszuści najpierw wyłudzają pieniądze, potem zachęcają do zamachów

MSW Rosji podaje, że oszuści informują rozmówców, że jest szansa odzyskania pieniędzy albo oferują im zemstę na rzekomych oszustach lub pomoc w ich zatrzymaniu, a czasem zaczynają grozić rozmówcom.



"Ale jakikolwiek jest pretekst, wszystko kończy się tak samo: żądaniem podpalenia obiektów infrastruktury wojskowej, transportowej lub bankowej" - głosi komunikat rosyjskiego resortu spraw wewnętrznych.