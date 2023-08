Zainteresowanie wycofanym sprzętem wyraziły natomiast inne kraje. W zeszłym roku Wielka Brytania kupiła od przedsiębiorstwa dwadzieścia haubic samobieżnych M109 i około 50 transporterów opancerzonych M113. Następnie przekazała pojazdy Ukrainie.

Na Ukrainę trafią także Gepardy z Belgii?

Gazeta „De Standaard” zauważa, że OIP Land Systems posiada na stanie dużą liczbę innych czołgów, w tym 40 samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard (zbudowanych na podwoziu Leopardów 1). Są one zdolne do zestrzeliwania rosyjskich dronów i dlatego Ukraina jest nimi mocno zainteresowana. Według źródeł Business AM w resorcie obrony, są one jednak zbyt stare i zbyt zużyte, by warto je było odrestaurować.



Inna osoba, która jest zaangażowana w sprawę, powiedziała serwisowi, że czołgi mogą być przywrócone do gotowości bojowej, ale nie za cenę, którą Belgia byłaby skłonna za nie zapłacić. W przeliczeniu na jednostkę koszt wyniósłby około dwóch milionów euro.