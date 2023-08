Nowe podręczniki w Rosji: Czego uczniowie dowiedzą się o Polsce i Ukrainie?

Z kolei w rozdziale „odrodzenie nazizmu” znalazły się państwa bałtyckie. Rosyjscy uczniowie dowiedzą się, że władze w tych krajach jakoby „stosują praktykę segregacji” ludności. Dowiedzą się też, że mieszkający tam Rosjanie „padli ofiarami nielegalnej dyskryminacji”.

Ukraina jest w rosyjskim podręczniku "skrajnie nacjonalistyczna" i cieszy się "tak zwaną niepodległością"

Najgorzej jednak w podręczniku Miedinskiego wypada Ukraina, której poświęcono osobny rozdział „Ukraina – skrajnie nacjonalistyczne państwo”. Autorzy materiału piszą o „tak zwanej niepodległości” Ukrainy i przekonują, że od początku lat 90. kilka pokoleń nad Dnieprem „wychowywano w nienawiści do Rosji i zaszczepiano nacjonalistyczne idee”. Piszą też o „dominacji agresywnej mniejszości nad większością”.

"Dzisiaj ludzie z innymi poglądami na Ukrainie są surowo prześladowani, opozycja zakazana, a wszystko rosyjskie jest traktowane jako wrogie" – twierdzą autorzy nowego rosyjskiego podręcznika historii. Przyczyny trwającej od półtorej roku agresji Rosji nad Dnieprem tłumaczą „obroną Donbasu i wyprzedzającym zapewnieniem bezpieczeństwa Rosji”.

Rozdział dotyczący „specjalnej operacji wojskowej” opiera się w zasadzie na cytatach z przemówień Władimira Putina, w których przekonywał, że „Rosja nie rozpoczynała działań wojennych, a tylko próbuje je zakończyć”. Wtórując rosyjskiej propagandzie autorzy podręcznika twierdzą, że wojna z Ukrainą to element „konfrontacji z Zachodem”. "Stany Zjednoczone są zdeterminowane, by walczyć 'do ostatniego Ukraińca'” – czytamy w podręczniku.

W podręczniku historii nie brakuje propagandowych apeli skierowanych do młodych Rosjan. "Takie czasy w historii nie zdarzają się zbyt często. Po wycofaniu zagranicznych firm otwarto przed wami wiele rynków. Otwarto fantastyczne możliwości dla kariery w biznesie i dla własnych startupów. Nie przegapcie tej szansy. Rosja dzisiaj jest naprawdę krajem możliwości" – czytamy w podręczniku Miedinskiego.