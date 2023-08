Zełenski stwierdził jednocześnie, że ukraińskie siły nadal prowadzą działania ofensywne i mają inicjatywę na polu walki.

ISW dużo miejsca w analizie poświęca skutkom ukraińskich ataków na dwa mosty na okupowanym południu Ukrainy - most Czonharski i most w Henicześku.

Think tank już wcześniej zwracał uwagę, że oba mosty leżą na strategicznych, kluczowych szlakach komunikacji (GLOC) łączących okupowany Krym z okupowanym południem Ukrainy.

Rosyjscy blogerzy milczą o skutkach ukraińskich ataków na mosty

Rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego "Południe", kapitan Natalia Humeniuk podkreślała, że ataki Ukraińców na mosty miały na celu pokrzyżowanie rosyjskich planów i strategii, ich celem było też uniemożliwienie Rosjanom dostarczania na front żołnierzy i sprzętu.

Rosjanie muszą teraz kierować zaopatrzenie do okupowanego obwodu chersońskiego przez Armiańsk, który znajduje się na granicy między obwodem chersońskim a Krymem, w odległości ok. 80 km od frontu

Humeniuk zwróciła też uwagę, że Rosjanie muszą teraz kierować zaopatrzenie do okupowanego obwodu chersońskiego przez Armiańsk, który znajduje się na granicy między obwodem chersońskim a Krymem, w odległości ok. 80 km od frontu - a więc w zasięgu ukraińskiej artylerii rakietowej (amunicja do HIMARS-ów przekazywana Ukrainie przez USA ma zasięg ok. 80 km). Most w Henicześku i most Czonharski miały zostać zaatakowane pociskami dalekiego zasięgu, Storm Shadow, dostarczonymi Ukrainie przez Wielką Brytanię (zasięg tych pocisków powietrze-ziemia to ok. 250 km).