04:27 Zełenski: Rosyjski terror musi być pokonywany każdego dnia, każdej nocy, w każdym obwodzie Ukrainy

- Konsolidujemy naszych partnerów, by ukraińska obrona powietrzna była tak skuteczna, jak to możliwe. Rosyjski terror musi być pokonany każdego dnia, każdej nocy, w każdym obwodzie Ukrainy, na niebie nad każdym ukraińskim miastem i wioską. Kiedy każdy atak rosyjskich terrorystów kończy się porażką terrorystów, ich porażki staną się źródłem naszego długoterminowego bezpieczeństwa - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:23 WHO: Liczba ataków na placówki medyczne na Ukrainie przekroczyła tysiąc

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o tysięcznym ataku na obiekt ochrony zdrowia na Ukrainie, do którego doszło od 24 lutego 2022 roku. To największa liczba takich ataków jakie WHO kiedykolwiek odnotowała w czasie jakiegokolwiek kryzysu humanitarnego. W ciągu 15 miesięcy pełnowymiarowej wojny WHO zarejestrowała już 1 004 takie ataki, w których zginęło co najmniej 101 osób - zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i pacjentów.



04:22 Dyrektor MAEA chce wzmocnić obecność inspektorów agencji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Rafael Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, ogłosił chęć wzmocnienia obecności inspektorów agencji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, największej w Europie elektrowni, która od marca jest okupowana przez Rosjan.



04:17 Gubernator obwodu biełgorodzkiego informuje o ostrzale miasteczka Szebekino

W wyniku ostrzału miasteczka Szebekino, w obwodzie biełgorodzkim, ranna została jedna osoba - poinformował gubernatro obwodu, Wiaczesław Gładkow, na swoim kanale w serwisie Telegram. W wyniku ostrzału uszkodzone miały zostać budynki mieszkalne.



04:15 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: